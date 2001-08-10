Первая репетиция парада Великой Победы пройдет 26 апреля в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Остановка транспортных средств в связи с этим в предстоящий вторник будет ограничена с восточной и западной сторон площади Победы с 07.00 до 19.30. А движение автомобилей - с 19.30 до 22.30 на участке ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Священномученика Илариона Троицкого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд будет осуществляться по улицам Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого.

О дальнейших ограничениях, связанных с проведение репетиций, будет сообщено дополнительно. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.