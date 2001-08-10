Более 800 человек на Сахалине примут участие в параде Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине, в военном параде, посвящённом празднованию 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 800 человек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В составе Южно-Сахалинского гарнизона военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и представители силовых ведомств островного региона совместно тренируются в прохождении торжественным маршем на плацу мотострелкового соединения.

В настоящее время военнослужащие и другие участники парада Победы отрабатывают строевые приёмы, синхронность движений в составе парадных колонн и исполнение победной песни.

Помимо этого, на аэродроме «Пушистый» проходят ежедневные тренировки механизированной колонны, и там же идёт подготовка военной техники к главному параду.

Первая совместная тренировка парадных расчётов на главной площади островной столицы состоится 25 апреля, а 29 апреля и 5 мая запланированы тренировки личного состава совместно с механизированной колонной.

Всего в параде Победы примет участие 32 единицы военной техники, а возглавит мехколонну легендарная машина реактивной артиллерии «Катюша».

Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади города Южно-Сахалинска 7 мая с 10:00 до 13:00 часов.