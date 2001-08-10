В селе Правда ремонтируют Дом культуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В СДК "Рыбак" с. Правда проходит капитальный ремонт фасада и кровли. Работы осуществляются в рамках национального проекта "Культура". Генеральным подрядчиком по капитальному ремонту выступила местная организация ООО «АмТехСтрой», которая уже закупила необходимые материалы и приступила к демонтажным работам, рассказали ТИА "Острова" в МАУ ТРК "Холмск".
- Крыша СДК давно требовала ремонта, - отметил руководитель МКУ «Служба единого заказчика» А. Гудзев. - Старый прохудившейся настил из шифера уже не обеспечивает должной защиты от осадков. Технические характеристики фасада не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к тепловым характеристикам общественных зданий, поэтому требуется его утепление. Ремонт фасада также обеспечит эстетический вид дома культуры.
В процессе производства работ подрядчик полностью заменит кровлю, включая стропильную систему. Предполагается покрытие из асбо-цементных листов на стропильную кровлю с покрытием из кровельной листовой стали по сплошному деревянному настилу с устройством утепления чердачного перекрытия. Ремонт фасада здания предусматривает замену навесной фасадной системы. На смену металлическому сайдингу придут фиброцементные панели. Наружные стены здания утеплят, заменят двери и отместку. Также будет восстановлена входная группа. Срок выполнения муниципального заказа - до августа 2022 года. Стоимость работ составила более 16 млн.рублей.
Также в этом году планируется выполнения ремонтных работ в центре досуга с.Чехов. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Начальная цена муниципального контракта составляет почти 50 млн.рублей.
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