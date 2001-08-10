В Южно-Сахалинске открылся новый центр приема заявок на догазификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Газпром газораспределение Дальний Восток" открыл новый центр приема заявок на догазификацию от жителей Южно-Сахалинского городского округа по адресу ул. Ленина, 246 (вход со стороны ул. Институтской). Это второй клиентский центр компании в областной столице, рассказали ТИА "Острова" в компании.

В помещении центра специалисты газораспределительной организации ведут личный прием заявителей, консультируют жителей областной столицы по порядку, срокам и документам, необходимым для подключения индивидуальных домовладений к природному газу в рамках догазификации.

«Наши специалисты ежедневно обрабатывают около 100 новых обращений за догазификацией от жителей Южно-Сахалинска. Всего от жителей Сахалинской области поступило уже более 4 тысяч заявок. Учитывая, что каждая из них требует индивидуального подхода и персонального ответа заявителю, мы приняли решение открыть еще один клиентский центр, который будет специализироваться исключительно на догазификации», - сказал начальник Производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Сахалинской области Денис Лубнин.