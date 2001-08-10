Мэр Южно-Сахалинска проконтролировал ремонт улицы Комсомольской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава областного центра посетил с инспекцией ремонтируемый участок ул. Комсомольской, где сегодня активно продолжаются дорожные работы. По контракту реконструкцию планируется завершить к 1 октября, однако муниципалитет нацеливает подрядную организацию сократить сроки и открыть улицу для полноценного движения транспорта уже ко Дню города — в начале сентября Южно-Сахалинск отметит 140-летие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, работы на ул. Комсомольской протяженностью 960 м на участке от моста через руч. Пригородный до ул. Пуркаева стартовали в 2021 году. Они выполняются в рамках реализации двухгодичного муниципального контракта. В прошлом году подрядной организацией ООО «СКФ «Спецстрой» было отремонтировано 520 м дорожного покрытия. Также за этот период произвели прокладку инженерных сетей и ливневой канализации.
На сегодняшний день продолжаются работы по замене коммуникаций и дорожного основания. В дальнейшем подрядчик приступит к асфальтированию, обустройству тротуаров, освещению и озеленению дорожного участка.
Во время выездного совещания отдельное внимание градоначальник уделил вопросам организации качественного взаимодействия между подрядными организациями и муниципалитетом в непростых экономических условиях.
- Безусловно, сейчас ситуация непростая, есть определенные экономические вопросы, связанные с повышением стоимости на многие комплектующие и строительные материалы. Но задачи, поставленные президентом нашей страны, а именно — выполнение текущих планов и ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, мы держим на контроле, и я не сомневаюсь, что работы будут выполнены в срок, — пояснил Сергей Надсадин. — Мы со своей стороны обещаем всем подрядчикам поддержку в части актуализации контрактов в соответствии с текущей стоимостью строительных материалов.
Кроме того, мэр поручил профильным структурам проверить состояние ранее отремонтированного отрезка ул. Комсомольской, который был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Задача стоящая перед проверяющими — убедиться, что дорога полноценно прошла через зиму и будет служить соответствующим образом горожанам и дальше.
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