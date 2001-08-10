Сахалинцам расскажут об их потребительских правах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Беседа "Что должен знать потребитель" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 апреля. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Экспертами выступят специалисты Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения. Они ознакомят присутствующих с нормативно – правовыми документами, защищающими права и законные интересы покупателей и продавцов, расскажут о товарах, не подлежащих обмену или возврату, подскажут куда обращаться в случае нарушения прав потребителей,
Мероприятие пройдет в зале заседаний. (1-й этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-45.
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