Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2022
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11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут об их потребительских правах

Сахалинцам расскажут об их потребительских правах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Беседа "Что должен знать потребитель" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 апреля. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экспертами выступят специалисты Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения. Они ознакомят присутствующих с нормативно – правовыми документами, защищающими права и законные интересы покупателей и продавцов, расскажут о товарах, не подлежащих обмену или возврату, подскажут куда обращаться в случае нарушения прав потребителей,

Мероприятие пройдет в зале заседаний. (1-й этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-45.

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