В Южно-Сахалинске прошел муниципальный этап чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе школы №6 второй раз состоялся игровой чемпионат среди детей младшего школьного возраста «BabySkills» Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказал организатор проекта Антон Ким, чемпионат «BabySkills» - это получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности. В этом году чемпионат собрал около 80 участников.

- Соревнования прошли по 9 компетенциям. 7 из них - это основная линейка чемпионата. Еще 2 компетенции - региональные. Мы их разработали самостоятельно, чтобы дети узнали, какие профессии важны и востребованы в Сахалинской области, - рассказал Антон Ким.

Среди презентационных компетенцией - «Бурение скважин» и «Бортпроводник». Также дети соревновались в компетенциях: «Изготовление прототипов», «Инженер-строитель», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Ресторанный сервис».

- Мне нравится принимать гостей, накрывать на стол. Поэтому мне очень интересно было участвовать в компетенции «Ресторанный сервис». Теперь я знаю, как правильно сервировать стол, раскладывать приборы, - рассказала участница чемпионата первоклассница школы №32 Аня Позднякова.

Еще один участник Глеб Ульянов прошел компетенцию «Изготовление прототипов». Мальчик отметил, что теперь при помощи печати на 3D-принтере моделей врачи могут спасать жизни и помогать инвалидам.

В открытии чемпионата приняли участие министр образования Анастасия Киктева и заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

- Мы рады, что растет число участников и направлений. Это позволяет большему количеству детей познакомиться с различными профессиями и уже сейчас возможно определиться с будущей специальностью. Муниципалитет продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким мероприятиям, - сказала Светлана Захарова.

Большинство площадок развернулось на базе школы №6, которая также выступает основным организатором мероприятия. Часть направлений была представлена на площадке Сахалинского техникума сервиса, это позволило детям демонстрировать свои умения в условиях, приближенных к реальным.

Итоги чемпионата подвели в торжественной обстановке.

Призовые места в компетенциях распределись следующим образом.

«Изготовление прототипов»: 1 место - Екатерина Рыбчак (творческая мастерская «3dclass»), 2 место - Тимофей Титов (школа №8), 3 место - Алексей Дедук (гимназия №3).

«Инженер-строитель»: 1 место - Кирилл Казаков (гимназия №3), 2 место — Корней Петровский (гимназия №2), 3 место - Константин Вон (школа №26).

«Кондитерское дело»: 1 место - София Добровольская (школа №7), 2 место - Ксения Святая (школа №7), 3 место - Вероника Васильева (школа №21).

«Преподавание в младших классах»: 1 место - Артемий Кузьменко (школа №6), 2 место - Анастасия Пешкова (гимназия №3), 3 место - Ульяна Холодовская (гимназия №3).

«Физическая культура, спорт и фитнес»: 1 место - Ева Мироненко (Восточная гимназия), 2 место - Владислав Ким (гимназия №3), 3 место - Тихон Бурматнов (школа №6).

«Ресторанный сервис»:1 место - Ситора Кодирова (Восточная гимназия), 2 место - Григорий Никитин (школа №6), 3 место - Катерина Мартыненко (школа №30).

«Парикмахерское искусство»: 1 место - Ксения Паршина (школа №6), 2 место - Петр Александров (школа №6), 3 место - Мехрона Кимсанова (Восточная гимназия).

«Бортпроводник»: 1 место – Лев Ульянов и Дарья Мазур (школа №6), 2 место - Тимофей Власов и Екатерина Лоскутова (школа №6), 3 место - Юрий Шаталов и Кира Михалёнкова (школа №6).

«Бурение скважин»: Медаль за профессионализм - Николай Дьяченко, Иван Шамонаев, Алексей Колодий, Давид Малышев, Антон Сак (школа №6).