В Южно-Сахалинске готовятся к пожароопасному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Южно-Сахалинска начинается подготовка к пожароопасному сезону. Все задействованные в этой работе структуры действуют согласно утвержденному плану мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, создан резерв пожарно-технических средств. На этой неделе на базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» состоится смотр готовности сил и средств, привлекаемых к мониторингу и тушению природных пожаров на территории городского округа.

Проводится проверка исправности системы оповещения населения, источников наружного противопожарного водоснабжения. Также из обязательных мероприятий - очистка прилегающих к лесу территорий от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов, обновление минерализованных полос, в частности в Синегорске и Санаторном.

Как сообщил заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» Олег Соломанин, во всех селах и планировочных районах городского округа созданы патрульные группы из состава сотрудников отделов по управлению территориями. Сегодня с ними было проведено установочное совещание. В их задачу входит ежедневный мониторинг территорий.

Также ведется информирование членов СНТ о правилах противопожарного режима - в части разведения открытого огня и в целом о мерах пожарной безопасности. Это касается и жителей частного сектора. Необходимо очистить территории, прилегающие к домам, дачам и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, травы и листвы.

Обращаем внимание, на территории городского округа запрещен неконтролируемый пал сухой травы.

С общими правилами пожарной безопасности в быту можно ознакомиться в памятке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864, правила пожарной безопасности в лесной зоне также размещены на сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/1072.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.