Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» начала новый сезон приёма заявок в Сахалинской области. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступившая инициатором премии, и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов объявили о старте конкурса этого года.

В этом году Софья Москвина из Поронайска Сахалинской области прислала работу в номинации «Экорисунок». Она изобразила заваленный мусором город с большим числом промышленных предприятий и загрязненной экологией.

В прошлом году ребята из этого региона прислали на конкурс свыше 100 работ. Благодаря этому Сахалинская область стала лидером в Дальневосточном федеральном округе по числу представленных заявок. Сразу 11 участников из этой области удостоились специального приза премии. В их числе Александр Куянцев, который создал «Экомультфильм» о серые китах. Он поднял проблему сохранения этих краснокнижных животных, которые, запутываясь в сетях, не могут попасть к месту кормления и погибают. Ещё один спецприз получило ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонёк», где занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с синдромом Дауна. В своей работе, представленной в номинации «Экоакция», ребята рассказали о проведённой экологической акции по уборке мусора «Чистый берег».

Подросток Алексей Волков из Южно-Сахалинска представил работу в номинации «Экопроект». Он рассказал о проекте разработанном участниками детского технопарка - о приложении по обучению детей и взрослых сортировке отходов в виртуальной реальности. Кроме того, спецпризы получили ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (г. Поронайск), ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» (Александровск-Сахалинский); ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» (Томари), ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» (Смирных), ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» (Оха), ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» (Пионеры); ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добродея» (Кировское) и ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» (Красногорск).

«Мы решили сделать международную премию ежегодной. Потому что считаем экологию очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых обратить внимание на то, что их волнует, - заявила Светлана Радионова на встрече с Федором Конюховым. - В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц. Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни, ценит природу и то, что её окружает. Спасибо, что поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого».

По словам Светланы Радионовой, чрезвычайно важно, чтобы активисты, общественники и обычные люди также прилагали усилия и заботились об окружающем нас мире, привлекали внимание к проблемам экологии. Участие в «зеленых» акциях и проектах, как считает глава Росприроднадзора, должно стать осознанным выбором каждого человека, потому как каждый из нас несёт ответственность за мир вокруг.

В свою очередь Фёдор Конюхов сообщил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет оставаться людям романтиками.

«Почему я говорю о романтике? Если человек романтик, он не будет вредить природе, загрязнять Землю, потому что в первую очередь он любит людей всем сердцем. Когда я познакомился со Светланой Геннадьевной, первое что увидел – у нее горят глаза, она романтик и любит нашу Россию. Мы живем вместе на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири, - сказал Конюхов. - А детская премия - прекрасная инициатива и очень нужная, поздравляю всех с началом проекта этого года».

Приём заявок для участия в премии продлится с 1 марта по 1 октября 2022 года. С этого года в ней смогут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гран-при. Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России – все это ждет победителей и призеров.

Изменения нового сезона премии коснулись числа номинаций. Дети и подростки смогут соревноваться по 9 номинациям, среди которых 7 – индивидуальных и 2 – командные. Так в индивидуальном первенстве творческие работы будут в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Акции, флешмобы, групповые зарядки, экологические заплывы и другие инициативы, где участвует больше одного конкурсанта могут быть представлены именно в этих номинациях. Креативные и нестандартные решения приветствуются во всех работах. Танцы, песни, стихи или рэп украсят конкурсные работы.

Ещё одним новшеством этого года станет номинация «ESG-поколение». Новый тренд не остался в стороне и призван привлечь внимание к этой теме. В новой номинации могут быть представлены работы, посвящённые инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям. Участник может показать свое видение экологичности предприятий или привлечь представителей власти или общественности к своей экологической акции или флешмобу.

Международная детско-юношеская премия «Экология-дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.