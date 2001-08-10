Тихоокеанское
информационное агентство
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11:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке активисты мониторят цены на продукты

На Камчатке активисты мониторят цены на продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты проекта "Народный контроль" продолжают проверять цены на социально значимые продукты. Цель таких рейдов - не допустить необоснованного завышения стоимости товаров первой необходимости. В торговых точках народные контролеры проверяют цены и качество товаров, санитарное состояние магазинов, а также качество обслуживания посетителей, сообщает ТК "41 регион".

Накануне активисты проекта посетили более 30 торговых точек от 10 километра до микрорайона «СРВ» Петропавловска-Камчатского и в Елизове. В ходе мониторинга была сопоставлена стоимость более 50 позиций. В частности, цена на сахар варьируется от 102 до 129 рублей за килограмм, подсолнечное масло: 160-190 рублей, на молоко от местных производителей цена остается прежней. Контролеры также проверили цены на овощи: морковь - 81 руб. за килограмм, картофель: 55-74 руб., свекла: 61-70 руб., капуста: 95-108 руб.

Ажиотажа на продукты первой необходимости в магазинах Камчатки нет. Мука, сахар, масло и крупы есть в магазинах в достаточном количестве.

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