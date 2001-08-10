На Камчатке активисты мониторят цены на продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты проекта "Народный контроль" продолжают проверять цены на социально значимые продукты. Цель таких рейдов - не допустить необоснованного завышения стоимости товаров первой необходимости. В торговых точках народные контролеры проверяют цены и качество товаров, санитарное состояние магазинов, а также качество обслуживания посетителей, сообщает ТК "41 регион".

Накануне активисты проекта посетили более 30 торговых точек от 10 километра до микрорайона «СРВ» Петропавловска-Камчатского и в Елизове. В ходе мониторинга была сопоставлена стоимость более 50 позиций. В частности, цена на сахар варьируется от 102 до 129 рублей за килограмм, подсолнечное масло: 160-190 рублей, на молоко от местных производителей цена остается прежней. Контролеры также проверили цены на овощи: морковь - 81 руб. за килограмм, картофель: 55-74 руб., свекла: 61-70 руб., капуста: 95-108 руб.

Ажиотажа на продукты первой необходимости в магазинах Камчатки нет. Мука, сахар, масло и крупы есть в магазинах в достаточном количестве.