Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Героя России генерал-майора Владимира Белявского завершилось батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
По легенде учения десант условного противника закрепился в лесной местности и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь острова.
На боевой технике личный состав мотострелкового соединения выдвинулся в указанный район и перешёл к оборонительным действиям. Для усиления мотострелковых подразделений были приданы 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», миномётные батареи и танки Т-80БВ.
В ходе розыгрыша практических действий механики-водители гусеничной техники отработали проход через минно-взрывные заграждения. Экипажами танковых подразделений была применена тактика «кочующих танков», то есть при ведении боя танкисты постоянно меняют огневые позиции, тем самым вводя в заблуждение «противника», скрывая при этом расположение основных сил.
После проведения оборонительных действий расчётами миномётных батарей и артиллерийскими установками «Гиацинт» был нанесён огневой удар по месту сосредоточения боевой техники и личного состава условного противника.
Разведку местности и корректировку огня артиллерии выполнили расчеты современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон-3».
После проведения артиллерийской подготовки военнослужащие мотострелковых подразделений перешли в наступление и уничтожили силы условного противника, используя при этом вооружение танков Т-80БВ и стрелковое оружие, гранатометы.
Всего к батальонному тактическому учению было привлечено около 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса ВВО и задействовано порядка 150 единиц вооружения военной и специальной техники.
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