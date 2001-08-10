Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2022
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Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами

Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Героя России генерал-майора Владимира Белявского завершилось батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

По легенде учения десант условного противника закрепился в лесной местности и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь острова.

На боевой технике личный состав мотострелкового соединения выдвинулся в указанный район и перешёл к оборонительным действиям. Для усиления мотострелковых подразделений были приданы 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», миномётные батареи и танки Т-80БВ.

В ходе розыгрыша практических действий механики-водители гусеничной техники отработали проход через минно-взрывные заграждения. Экипажами танковых подразделений была применена тактика «кочующих танков», то есть при ведении боя танкисты постоянно меняют огневые позиции, тем самым  вводя в заблуждение «противника», скрывая при этом расположение основных сил.

После проведения оборонительных действий расчётами миномётных батарей и артиллерийскими установками «Гиацинт» был нанесён огневой удар по месту сосредоточения боевой техники и личного состава условного противника.

Разведку местности и корректировку огня артиллерии выполнили расчеты современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон-3».

После проведения артиллерийской подготовки военнослужащие мотострелковых подразделений перешли в наступление и уничтожили силы условного противника, используя при этом вооружение танков Т-80БВ и стрелковое оружие, гранатометы.

Всего к батальонному тактическому учению было привлечено около 1 тыс.  военнослужащих армейского корпуса ВВО и задействовано порядка 150 единиц вооружения военной и специальной техники.

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