Южно-Сахалинск расчищают от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует о планах по расчистке улично-дорожной сети днем 9 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской админимтрации.

Мероприятия по расчистке и вывозу снега пройдут на ул. Невельская от ул. Физкультурная до пр. Мира, а также на ул. Томская, ул. Гаражная, в пер. Барачный в границах от ул. Угловой до пер. Дачного.

Расширение проезжей части с вывозом снега и расчистка тротуаров запланированы на ул. Деповская.

С ул. Комсомольской, а также из Нового Дальнего массово вывезут снег. Механизированное сгребание валов снега для последующего вывоза пройдет на Компроспекте и пр. Мира.

На восточной стороне ул. Ленина в границах пр. Победы и ул. Сахалинской выполнят очистку прилотковой зоны, тротуаров, парковок, пешеходных переходов. Такой же перечень работ запланирован на ул. Карьерная от ул. Крайняя до ул. Украинская, ул. Поповича от ул. Комсомольская до ул. Горького.

На улицах Ленина, Больничная, К. Маркса, Хабаровская, Поповича, Карьерная, Крайняя и Долинская намечены мероприятия по расчистке проезжей части и тротуаров, их обработке противогололедными материалами.

Патрульное подметание проведут на ул. Сахалинская от ул. Комсомольская до ул. Лермонтова, ул. Вокзальная от ул. Институтская до ул. Сахалинская, ул. Физкультурная от ул. Сахалинская до ул. Крайняя и ул. Институтская от ул. Вокзальная до ул. Ленина.

Расчистка, сгребание снега в прилотковую зону с последующим вывозом пройдут на ул. Институтская от ул. Ленина до ул. Вокзальная, ул. Физкультурная от ул. Поповича до пр. Победы. На ул. Физкультурная от ул. Сахалинская до ул. Крайняя расчистят парковки и уберут снег.

Обработка противогололедными материалами и механизированная расчистка проезжей части будут выполнены на улицах Детская, Венская, в пер. Алтайский, Пуркаева, 1-я Октябрьская, Холмская, Лермонтова, Транзитная, Железнодорожная, Горького, Пограничная, Емельянова, пр. Победы.