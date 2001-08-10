Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2022
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17:00, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине начался полевой выход подразделений разведки ВВО

На Сахалине начался полевой выход подразделений разведки ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разведчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине в рамках полевого выхода применяют современные средства разведки и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В ходе специальных занятий разведчики выполнят поиск условного противника с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3», которые способны действовать на удалении до нескольких сотен километров от точки пуска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Помимо этого, разведчики выполнят комплекс практических тренировок по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, усовершенствуют навыки по вождению боевых машин в условиях сложной пересечённой местности и низких температур.

В рамках проходящих сборов разведывательные подразделения применяют военную технику высокой проходимости, которая помогает им при выполнении разведывательных и дозорных задач.

Завершением полевого выхода станет проведение тактико-специального учения с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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