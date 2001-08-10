На Сахалине начался полевой выход подразделений разведки ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разведчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине в рамках полевого выхода применяют современные средства разведки и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В ходе специальных занятий разведчики выполнят поиск условного противника с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3», которые способны действовать на удалении до нескольких сотен километров от точки пуска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Помимо этого, разведчики выполнят комплекс практических тренировок по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, усовершенствуют навыки по вождению боевых машин в условиях сложной пересечённой местности и низких температур.

В рамках проходящих сборов разведывательные подразделения применяют военную технику высокой проходимости, которая помогает им при выполнении разведывательных и дозорных задач.

Завершением полевого выхода станет проведение тактико-специального учения с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).