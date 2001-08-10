В Южно-Сахалинске дороги к домам маломобильных горожан будут чистить в первую очередь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы качества расчистки территорий частного сектора. Совещание со специалистами профильных ведомств, подрядных организаций, обслуживающих УДС, руководителями территорий планировочных районов, провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Накануне прогнозируемого снежного циклона градоначальник поручил максимально мобилизовать работу всех городских служб, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На встречу также были приглашены волонтеры поисково-спасательного отряда «СОВА». Кроме поиска пропавших людей добровольцы оказывают различную помощь пожилым и маломобильным гражданам, многодетным семьям и другим категориям горожан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В том числе во время метелей доставляют им лекарства, продукты питания, а также помогают в расчистке дворовых территорий. Особенно часто к волонтерам за помощью обращаются жители частного сектора, которые в период непогоды нередко оказываются в особо сложной ситуации.
Первый вице-мэр Александр Гринберг, который курирует вопросы городского хозяйства и контролирует ход ликвидации последствий снежных циклонов, дал ряд поручений специалистам профильных департаментов, руководителям территорий сел и планировочных районов. ПСО «СОВА» сформировал перечень адресов, по которым проживают уязвимые категории граждан. Этот список передан подрядным организациям и руководителям территорий.
– Мы берем ситуацию на особый контроль: людям необходим постоянный уход, многие ездят в больницу на процедуры. Подрядчики предупреждены о необходимости выходить на такие адреса в приоритетном порядке, – сказал Александр Гринберг.
Добавим, что также мэр Южно-Сахалинска дал поручение департаменту социальной политики – дополнительно обзвонить все адреса, по которым проживают тяжелобольные граждане.
Глава города выразил благодарность участникам поисково-спасательного отряда «СОВА». Напомним, в условиях пандемии волонтеры отряда регулярно оказывали помощь людям старшего поколения. Также активисты принимали участие в уборке снега с территорий детских садов.
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