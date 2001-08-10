В Сахалинской области продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Очень важно именно сейчас поддержать людей, которые лишились своего дома и привычного образа жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

По всей России оказывают помощь и поддержку семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также во всех регионах страны собирают гуманитарную помощь– лекарства, средства личной гигиены, продукты и товары первой необходимости. За последние дни из ДНР и ЛНР к нам приехали больше 150 тысяч жителей. От начавшихся массированных обстрелов со стороны украинских силовиков многим пришлось бежать среди ночи, взяв с собой только все самое необходимое, а кто-то уходил, даже не забрав документы.

- К помощи гражданам ДНР и ЛНР подключилась буквально вся Россия, - говорит руководитель региоанльного агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов. - Чтобы поддержать этих людей, которые остались без крова, без дома, без работы, без родных – в 15 регионах были развернуты пункты временного размещения. Оперативными штабами #МыВместе собраны тонны гуманитарной помощи, которая со всей страны каждый день отправляется в Ростовскую и другие области. Сахалинцы не остались в стороне, жители нашего региона активно помогают волонтерам в сборе гуманитарной помощи.