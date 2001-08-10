На Сахалине торжественно закрылся VII региональный чемпионат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском доме культуры «Родина» города Южно-Сахалинска прошла церемония закрытия VII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) II блока. С 14 по 27 февраля 2022 года конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки по выбранным направлениям, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

На церемонии закрытия присутствовали руководители региональных органов исполнительной власти, представители общественных организаций, и, конечно, сами конкурсанты. Церемонию награждения открыл заместителя председателя Правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

-«На территории Сахалинской области в последнее время очень выросло движение WorldSkills Russia. На площадках Регионального Чемпионата я увидел в ребятах стремление и целеустремленность, это говорит о том, насколько ребята готовы идти к своей цели. Сегодня победители все», - отметил Владимир Ющук.