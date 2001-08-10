Сахалин ждет очередная метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области готовятся к очередной метели. По предварительным данным, стихия зародится в Тихом океане 6 марта и заденет Камчатский край и островной регион. Прогнозируют сильные ветры и обильные осадки. В центре стихии может оказаться север Сахалина, пишет astv.ru.

По данным сайта windy.com, циклон начнёт формироваться в предстоящие выходные дни. Пик непогоды придётся на 7-8 марта: на севере ожидают ветер с порывами до 35 м/с, на юге - до 27 м/с. Стихия успокоится лишь 9 марта.

Ранее astv.ru рассказывал, как мэрия Южно-Сахалинска готовится к очередной метели. Дорожным службам сказали в кратчайшие сроки подготовить перехватывающие парковки "на случай прогнозируемых весенних циклонов". Мешающие расчистке автомобили также будут эвакуировать.

Этой зимой Сахалин дважды переживал сильные метели. В первом случае непогода бушевала на юге острова на протяжении трёх дней, в областном центре наблюдался транспортный коллапс. Последняя стихия принесла 25 мм осадков, дороги и дворы расчищают до сих пор.