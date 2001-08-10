Автомобилистов просят содействовать расчистке улиц Южно-Сахалинска от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается ликвидация поседствий снежного циклона. Администрация Южно-Сахалинска убедительно просит автовладельцев на время расчистки улиц от снега убрать личный транспорт, припаркованный вдоль проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сегодня ночью снегоуборочная техника будет работать на расширении дорог на участке ул. Комсомольской от ул. Тихоокеанской до ул. Сахалинской. Также вывозка снега будет производиться на ул. Чехова от ул. Хабаровской до ул. Сахалинской и на ул. Невельской от ул. Чехова до пр. Мира.

На время работы снегоуборочной техники личный автотранспорт можно оставить на перехватывающих парковках. Перечень их адресов размещен на официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=23069 .

Напоминаем, если припаркованный вдоль проезжей части автомобиль мешает производить расчистку - его переместят с помощью эвакуатора на расчищенный участок дороги. Если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих парковку знаков - меры будет принимать ГИБДД в соответствии с КоАП.