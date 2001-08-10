На Камчатку едет глава Ростуризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Камчатского края сообщают, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова на этой неделе посетит Камчатский край в рамках рабочего визита, сообщает ИА "Кам 24".

Цель поездки – запуск новых инициатив, позволяющих сделать Камчатку доступным круглогодичным направлением для путешествий, и участие региона в национальном проекте по туризму, в том числе в части развития качественной современной туристической инфраструктуры.

Догузова в рамках визита вместе с региональными властями и бизнесом обсудит формирование расширенного перечня турпродуктов, рассчитанных на межсезонье и зиму, и их скорейший запуск с учетом роста турпотока на полуостров. В первую очередь речь идет об активном отдыхе на природе – прогулках на снегоходах, джипах, мототехнике и собачьих упряжках, внетрассовом катании на горных лыжах и сноуборде без использования вертолета, зимнем серфинге, научно-популярном, этно- и гастротуризме.

Также планируется, что глава Ростуризма проведет ряд рабочих встреч на площадках для реализации инвестпроектов «Три вулкана» и «Экопарк «Снежная Долина», а также осмотрит новую взлетно-посадочную полосу для малой авиации в Мильковском районе, сообщает информационное агентство с ссылкой на краевое правительство.