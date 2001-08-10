В Южно-Сахалинске проверили, как

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напомним, усилить контроль за работой управляющих компаний по расчистке дворовых территорий на утреннем заседании оперативного штаба поручил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Градоначальник потребовал в течение дня предоставить отчет по всем организациям. Сегодня днем на инспекционный рейд вышли специалисты отдела муниципального жилищного контроля ДГХ совместно с сотрудниками ГЖИ.

– Основной упор делается на контроль за расчисткой входных групп. Выходя из подъезда, жители не должны упираться в сугробы. Также, по мере возможности, должен убираться снег с площадки перед подъездом и с пешеходных зон, – отметил начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков. – Многие организации используют малую механизацию, которую берут в аренду для проведения работ, что значительно упрощает уборку снега.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, к расчистке УК приступили с утра. До конца рабочего дня планируется выполнить работы на 244 территориях. Завтра, 22 февраля, работы проведут еще порядка в 300 дворах.

Сегодня сотрудниками отдела муниципального жилищного контроля осмотрены территории 76 многоквартирных домов. По результатам обхода направлено 8 предостережений в отношении 9 управляющих компаний. Также специалистами ГЖИ осмотрены территории 97 МКД, направлено 9 предостережений в отношении 9 организаций.

Отметим, что управляющим организациям дается срок — сутки, чтобы устранить нарушения. Если требования не выполнены, материалы передаются в Государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности.

Напомним, замечания по не расчищенной придомовой территории, информацию о наледи и сосульках необходимо сообщать в управляющую компанию. Узнать адрес, телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).