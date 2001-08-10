Метель взвинтила цена на такси в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильная метель утром 21 февраля спровоцировала транспортный коллапс в Южно-Сахалинске, пишет интернет-ресурс astv.ru. Автолюбители массово застревают на дорогах, а такси добирается до клиентов больше часа. По словам очевидцев, цены на услуги взлетели втрое: поездка на машине эконом-класса превышает 500 рублей.

Как стало известно astv.ru, с нагрузкой не справляются не только такси, работающие посредством мобильных приложений, но и "официальные" компании. Аврал начался примерно с 7:00. Ожидание в некоторых фирмах доходит до часа. Особенно проблематично уехать из планировочных районов и пригорода.

Резкое повышение стоимости услуг такси в Южно-Сахалинске в метель давно стало традиционным. Сами перевозчики объясняют это сложной дорожной обстановкой, увеличением расхода топлива, а также частыми поломками, которые случаются в попытках добраться до клиента по заснеженным дворам.