В Южно-Сахалинске увеличат мощность очистных сооружений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реконструкция очистных сооружений - ОСК-7. Ход работ на объекте, который является основным сооружением очистки в городском округе, во время инспекционной поездки проконтролировали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр города Сергей Надсадин.

Как рассказал заместитель начальника «Управления капитального строительства» Александр Коваленко, в рамках муниципального контракта подрядчик должен выполнить реконструкцию 4-х секций второй линии технологической очистки. Срок окончания работ – 1 ноября текущего года. Подрядчик идет в графике, ряд работ выполняется даже с опережением. Отметим, что модернизация позволит значительно увеличить производительность объекта, он сможет принимать до 72 кубов сточных вод. На следующем этапе – до конца 2023 года – планируется увеличить производительность очистных сооружений до 90 тыс. кубометров в сутки.

– Город растет, строятся новые микрорайоны, которые необходимо обеспечивать всей необходимой инженерной инфраструктурой. Вместе с тем действующие очистные сооружения сильно изношены. ОСК-7 – стратегически важный для областного центра объект. Его реконструкция позволит не только полностью закрыть существующие потребности города, но и снизит негативное влияние на экологию, – сказал Сергей Надсадин.