Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2022
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Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 16 февраля
14:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 16 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 16 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юговосточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, возможны подвижки и взломы припая.

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