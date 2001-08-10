Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2022
Сейчас 17:59
75,30|85,89|66,91
На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение
10:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о возможности получения бесплатной юридической помощи

Южносахалинцам напоминают о возможности получения бесплатной юридической помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты правового департамента Южно-Сахалинска оказывают бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан, зарегистрированным в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на получение данной услуги и другая информация, размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Правовой департамент».

Также получить информацию и порядке получения бесплатной юридической помощи и консультацию можно по телефону: 300-733 (доб.1, 2) с понедельника по четверг, с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) и на на личном приеме по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также по средам с 10.00 до 13.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, 5А, каб. 3.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?