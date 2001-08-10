Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2022
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16:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о местах продажи наваги

Южносахалинцам напоминают о местах продажи наваги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охлажденную навагу со 5 по 7 февраля жители областной столицы могут побрести на нескольких площадках.

Реализация рыбы осуществляется на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106а):

- ИП Можайский О.В. - 70 руб. за кг (зона вылова — Александровск-Сахалинский район);

- ИП Власов И.В. - 70 руб. (Поронайский район, поставщик СПК «Дружба»).

На ул. Пограничной, 26 (район «Янтаря»):

- ООО «РПК «Брайда»- 70 руб. (Поронайский и Охинский районы);

- ИП Можайский О.В. - 70 руб. за кг (Александровск-Сахалинский район);

- ООО "Янтарное" - 75 руб.;

- ИП Максимов Н.К. - 70 руб. (Александровск-Сахалинский и Поронайский районы).

На бул. Анкудинова, 17 (северная сторона) - ООО «РПК «Брайда» - 80 руб. (Поронайский и Охинский районы).

В Луговом на ул. Дружбы, 46 - ИП Зинаков О.В. - 80 руб. (Поронайский район).

На ул. Ленина, 254 (район Техника) - ИП Зинаков О.В. - 80 руб. (Поронайский район).

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