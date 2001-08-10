На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Особый иностранный гость посетил Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку в конце января. Им стал австрийский публицист, журналист и переводчик Эрих Кляйн. Встреча состоялась в рамках сотрудничества СахОУНБ с Австрийским культурным форумом.
Уроженец Альтенбурга (Нижняя Австрия) живет и работает в Вене. Регулярно публикуется в еженедельных газетах и журналах «Falter», «Anzeiger», «Die Furche». Является частным гостем на австрийском радио ORF Ö1. Несколько раз становился куратором фестиваля «Литература осенью» и мероприятий в Венском музее MUSA. Также Эрих Кляйн стал автором книг «Русские в Вене - освобождение Австрии», «Памятная Вена», «Серый Дунай, Черное море», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На Сахалин журналист прилетел по рабочим делам, но как признается сам писатель, не мог не посетить главную библиотеку островного региона.
Для почетного гостя провели обзорную экскурсию, где подробно рассказали об отделах библиотеки, познакомили с сотрудниками, поделились планами на будущее и рассказали о достижениях. Особое внимание писателя привлекла литература из залов имени А.П. Чехова и Г.И. Невельского.
После ознакомительной части с библиотекой Эрих Кляйн прочитал лекцию для сахалинских студентов-филологов из СахГУ «Пауль Целан идет в кино и смотрит фильм «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна».
В конце встречи студенты поделились своими впечатлениями о
о лекции и знакомстве с австрийским писателем. В их отзывах были слова благодарности и восхищения за глубину раскрытия темы, поднятие сложных вопросов о той печати, которая оставила война на судьбах людей ее переживших.
В тот же день Эрих Кляйн посетил торжественный вечер, посвященный открытию Года культурного наследия народов России и отметил высокий уровень проведения мероприятия.
По окончании визита в СахОУНБ господину Кляйну были вручены памятные подарки с символикой библиотеки и читательский билет.
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