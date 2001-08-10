Сахалинцам предлагают пополнить интерактивную карту молодёжного сленга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Сахалинской области приглашают поучаствовать в проекте "Подслушай незнакомца".

Для этого необходимо пополнить интерактивную карту молодежного сленга, характерного для островного региона. За каждую фразу участнику начислят баллы, которые можно потратить на покупки у партнеров программы.

На Сахалине закрепилось немало устойчивых выражений с местными географическими названиями. Среди них есть, например, безобидное "Ты через Корсаков/Колендо шёл?", которое значит, что человек долго добирался до места назначения. Вариант с городом Корсаковом в ходу у сахалинцев из южных районов, а с селом Колендо - у жителей Охи, самого северного города острова. Однако встречаются жутковатые и нетолерантные фразеологизмы.

– В деревнях Холмского района есть такое выражение "Отправился в Аниву", - рассказала сахалинский журналист Татьяна Бехтенева. - Его употребляют, когда человек пропал или утонул. Все речки моего родного района "идут" до Анивы - оттуда и родилась эта фраза. Выражение "Ну ты и Кострома" можно перевести как "Ты дурак". Дело в том, что в селе Костромском Холмского района расположен психоневрологический диспансер. Думаю, логика этого фразеологизма ясна без пояснений,

Проект «Послушай незнакомца» реализуется на платформе социальных инициатив «Другое дело» в соцсети «ВКонтакте» https://drugoedelo.ru/ . Его цель – создать карту языка, на котором говорит молодежь в разных уголках России. За каждую правильно загруженную фразу участнику будет начислено 400 баллов. Накопленные бонусы можно потратить у партнеров программы: «Сбера», «Ростелекома», Mail.ru Group и др. За баллы можно приобрести, например, портативную колонку, получить скидку на авиабилет, оформить подписку на образовательные или развлекательные сервисы, съездить на экскурсию на Байконур и др.

Платформа «Другое дело» создана, чтобы мотивировать россиян на полезные дела в реальном мире. Выполняя задания, связанные с саморазвитием и волонтёрством, участники получают бонусы. Некоторые из них привязаны к конкретной локации, другие же можно выполнять в любой точке страны.

Проект реализуется при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина. Сейчас площадка объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на личностное, профессиональное и творческое развитие россиян.