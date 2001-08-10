Сахалинцев приглашают стать волонтерами VII Международных спортивных игры "Дети Азии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовала регистрация добровольцев (волонтеров) на VII Международные спортивные игры «Дети Азии» (далее – Игры) на территории Приморского края, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Добровольцем (волонтером) Игр может стать молодой человек в возрасте от 16 лет. Добровольцам (волонтерам) от 18 лет необходимо иметь сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), справку о перенесенном заболевании или наличии противопоказаний к вакцинации.
Добровольцы (волонтеры) будут задействованы на основных функциональных блоках Игр, в том числе:
атташе (сопровождение команд/делегаций);
информация (работа на информационных стойках);
аккредитация (выдача аккредитационных беджей спортсменам);
встречи-проводы (приветствие и помощь участникам в ориентировании на площадке);
работа со СМИ (помощь представителям СМИ) и другие.
Предварительные даты работы добровольцев (волонтеров) – с 23 июля по 10 августа 2022 года, проведение Игр запланировано в период с 27 июля по 8 августа 2022 года.
Для добровольцев (волонтеров), задействованных на Играх, будет предусмотрено проживание в студенческих общежитиях г. Владивостока, специализированное обучение, современная и стильная форма, питание (с момента выхода на работу), трансфер до удаленных объектов работы, а также награждение благодарственными письмами по итогам работы.
Регистрация добровольцев (волонтеров) доступна на сайте https://vladivostok2022.com/ до 1 марта 2022 года.< strong>
По вопросам работы добровольцев (волонтеров) на Играх обращаться в отдел волонтерских программ автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края», тел: 8 (423) 279-17-10, аккаунт в социальной сети Instagram @primdobro.
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