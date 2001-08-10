Австрийский писатель, журналист и переводчик Эрих Кляйн прочтет лекцию на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция австрийского писателя Эриха Кляйна «Пауль Целан идет в кино и смотрит "Броненосец „Потёмкин“ Сергея Эйзенштейна" состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Эрих Кляйн – публицист, журналист и переводчик. Автор книг «Русские в Вене – освобождение Австрии», «Памятная Вена», «Серый Дунай, Черное море» (совместно с К. Редером). Регулярно публикуется в еженедельных газетах и журналах «Falter», «Anzeiger», «Die Furche», выступает на австрийском радио в передачах «Экслибрис», «Контекст», «Диагональ».

Лекция пройдет в рамках сотрудничества между Сахалинской областной библиотекой и Австрийского культурного форума в Москве. Дополнительная информация и справки по телефону: +7 (4242)45-25-47.