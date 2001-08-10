Управляющие организации Южно-Сахалинска приступают к вывозу снега с территорий дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается ликвидация последствий мощного снежного циклона. Управляющие компании завершили работы по пробивке проездов по дворовым территориям. В настоящее время доступ обеспечен ко всем многоквартирным домам, этажностью от 3 этажей и выше. УК продолжают работы по приведению территорий в порядок и приступают к плановому вывозу снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Администрация Южно-Сахалинска оказывает всестороннюю поддержку управляющим организациям в работе по вывозу снега. Это содействие в поиске техники для вывоза снега на полигоны, предоставляются контакты организаций.

Напомним, что муниципалитет компенсирует УК затраты на вывоз снега. Для возмещения средств, затраченных управляющими компаниями, по поручению мэра города Сергея Надсадина предусмотрено 40 млн руб.

В соответствии с установленным порядком объявлен конкурсный отбор на предоставление средств субсидии. Критерии отбора стандартные для всех получателей бюджетных средств.

С каждой управляющей организацией департамент городского хозяйства ведёт адресную работу.

Для получения субсидии УК должны предоставить пакет документов. ДГХ уже готов принимать необходимые документы на выплаты.

Получить консультацию управляющие организации могут по телефону 300-461 (доб. 5).

Отдельным блоком стоит работа по вывозу мусора. В настоящее время все контейнерные площадки расчищены и готовы принять мусоровозы. Есть точечные проблемные площадки, их порядка шести. В течение сегодняшнего дня мусор с них будет вывезен. Эта работа ведется во взаимодействии с региональным оператором по обращению с ТКО.