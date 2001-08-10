Главный судебный пристав Сахалинской области проведет прием граждан в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 января 2022 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Сахалинской области Кононов Андрей Анатольевич проведет выездной прием граждан в отделении судебных приставов по Анивскому району, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба УФССП России по Сахалинской области.

Все желающие смогут задать интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Анива, ул. Ленина, д. 31. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42441) 4-29-48.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области www.r65.fssp.gov.ru в разделе «Интернет-приемная».