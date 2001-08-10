Вечером 14 января для доставки горожан в Луговое и Ново-Александровск пустят два дежурных автобуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два дежурных автобуса для сбора людей из Южно-Сахалинска и доставки их в Луговое и Ново-Александровск вечером 14 января выйдут на линию. Обе машины высокой проходимости.

Первый автобус в 17.20 выйдет из Лиственничного и проследует в сторону севера по маршруту №10. Второй по аналогичному маршруту выйдет на линию в 18.20.

Жителей и гостей Южно-Сахалинска просят обратить внимание, что оба автобуса идут в один конец - до Ново-Александровска. Они соберут людей, проживающих в Луговом и Ново-Александровске. Обратно в город автобусы не пойдут.