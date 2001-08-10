За первую декаду января их Южно-Сахалинска вывезли более двух тысяч тонн мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление по обращению с отходами в праздники работало в усиленном режиме. Мусоровозы выходили на маршрут с 6 утра и до последнего контейнера в путевом листе.
Как показывает опыт именно 1 января на контейнерных площадках оказывается рекордное количество мусора. Связано это с тем, что накануне праздника жители области проводят дома генеральную уборку, избавляясь от различного хлама. Люди готовят много готовят и по традиции выносят мусор именно 31 декабря, не оставляя его на первый день нового года.
С 1 по 9 января 2022 года из Южно-Сахалинска вывезли свыше 2 тысяч тонн смешанных отходов, из них только за 1 января - почти 230 тонн.
- Не всё в праздничные дни прошло гладко, как хотелось, - отметил Максим Федотов, генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами Сахалинской области». – Праздничные дни выявили огромную проблему с как попало припаркованными автомобилями, которые ограничивают проезд к контейнерным площадкам. Мусоровозы выезжали в город с 6 утра и собирали отходы до восьми часов вечера. На некоторые адреса приходилось возвращаться дважды, из-за чего сбивался график работы спецтранспорта.
Региональный оператор также напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости своевременно расчищать подъезды к местам накопления отходов.
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