В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа кабинетов неотложной помощи в Сахалинской области продолжается в штатном режиме. В период праздников все поликлиники региона переведены на особый режим работы. В каждом медицинском учреждении функционируют кабинеты неотложной помощи. Сюда могут обратиться люди с любым недомоганием, кроме экстренных случаев, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В региональном минздраве отмечают, если ситуация не критическая – у человека поднялась температура или небольшая травма, кабинеты неотложной помощи принимают ежедневно. В случае необходимости в экстренной помощи, нужно вызвать специалиста «скорой». Также 2, 4, 6, 8 января работают узкие специалисты в поликлиниках.
Повышенную нагрузку в эти дни испытывают работники линии 1300. Ежедневно сюда поступает более 1200 звонков. Количество обращений выросло по сравнению с обычным периодом более, чем в 2 раза. Поэтому ежедневно звонки принимают 10 операторов. С 6 января будут дополнительно привлечены ещё 10 специалистов. Телефонный сервис работает в том же режиме, что ранее функционировал в поликлиниках в праздничные дни – с 9.00 до 15.00.
- Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Мною дано поручение, чтобы была выделена отдельная кнопка вызова врача на сервисе 1300. Это будет добавочный номер 4. В том случае, если люди по той или иной причине не смогли дозвониться на линию, организован последующий их обзвон оператором, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Значительная часть обращений связана с симптомами ОРВИ. Вся информация по ним передаётся в поликлинику по месту жительства пациента для дальнейшей обработки. Другую существенную группу звонков составляют вызовы по поводу злоупотребления алкоголем и интоксикации организма. Для того, чтобы ускорить получение специализированной помощи, можно обратиться напрямую на линию наркодиспансера – 796 441.
- Специалист дежурит круглосуточно. Сможет оперативно проконсультировать либо опрделить тактику оказания помощи – по госпитализации или принятию иных мер, связанных с восстановлением здоровья, - прокомментировал главный врач областного наркодиспансера Анатолий Байдраков.
Работа колл-центра 1300 организована на весь период праздничных дней, кроме выходного 7 января.
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