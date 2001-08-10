Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2021
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10:28, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": городской парк Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске является одним из любимых мест жителей областного центра. Здесь можно и погулять в тенистом лесу, и покататься на аттракционах, и поплавать на катамаране по озеру. Об истории парка расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: когда появился городской парк Южно-Сахалинска?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

История городского парка Южно-Сахалинска началась в 1906 году, когда юг Сахалина принадлежал японцам. Они выбрали для зоны отдыха живописный уголок у реки. Дорожки делали так, чтобы они вели к лучшим видам на водную гладь. В советские годы в парке построили танцплощадку, летний кинотеатр. Имя первого космонавта Юрия Гагарина парку присвоили в 1968 году. С каждым годом парк преображается, но сохраняется его история. У озера Верхнего растет одно из старейших деревьев города - сосна, ей больше 120 лет. 

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