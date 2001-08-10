Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать во всероссийском онлайн-конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс приурочен к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта "Мы за Великую Державу", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Организатор конкурса - региональная общественная организация "Творческий Союз Работников Культуры и Искусств". Проводится он при поддержке Администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы РФ и ряда других ведомств.

К участию в конкурсе приглашаются одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше. Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Заявки принимаются на электронную почту: aragorn-studio@mail.ru с пометкой конкурс «Дорогой жизни названа!» до 27 января включительно. Полная информация о конкурсе доступна на сайте.

Отметим, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно в нашей стране 27 января. Этот день посвящен всем жителям Ленинграда и воинам, которые его освобождали. Основной целью конкурса «Дорогой жизни названа!» является сохранение исторической памяти о том героическом периоде.