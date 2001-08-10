В Южно-Сахалинске в микрорайоне "Гарант" строят 1600 квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Застройка микрорайона "Гарант" ведется на большой площадке между планировочным районом Хомутово и селом Лиственничное. Первая очередь включает 20 четырехэтажных домов, более 1 тысячи квартир сдадут уже в конце 2022 года.
- Здесь будет проживать 1600 семей. Правительство региона будет приобретать у застройщика квартиры в рамках исполнения социальных программ. Как для молодых специалистов, так и для переселенцев из аварийного жилья. Для нас строительство – это локомотив развития экономики Сахалинской области. Ведь это не только способ раз и навсегда решить проблему ветхого и аварийного жилья в регионе, но и налоги, рабочие места для жителей. Поэтому мы уделяем этому сектору особое внимание, - отметил Валерий Лимаренко.
В жилом квартале появится все необходимое для комфортного проживания. Помимо жилых домов построят два современных детских сада на 240 мест каждый, школу на 550 мест. Проекты прошли государственную экспертизу, получено положительное заключение. Также в квартале оборудуют спортивные и игровые площадки, скейтпарк. Предусмотрена и коммерческая инфраструктура, которую можно будет использовать под магазины, аптеки, кафе, спортивные секции.
- При проектировании здесь учтены современные тренды в строительстве жилых кварталов. Дворы без машин, комфортная городская среда. До конца года по ряду домов работы по возведению конструктива будут завершены. Весной следующего года будут выполняться работы по отделке. На строительных площадках одновременно работает 6 компаний, это более 400 человек, - рассказал министр строительства региона Алексей Колеватых.
На первом этапе в жилищном комплексе будет построено 62 тысячи квадратных метров. Общая площадь всех квартир после полного окончания стройки составит 108 тысяч "квадратов".
Напомним, Валерий Лимаренко поставил задачу - вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. На сегодняшний день на островах сформировано 370 перспективных участков под жилищное строительство. "Дальневосточные кварталы" могут появиться в Дальнем, Ново-Александровске, Мицулевке. В Южно-Сахалинске планируется строительство микрорайона "Северный городок" - на 12 тысяч квартир. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах - арендное и социальное.
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