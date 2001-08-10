Сахалинский ЦУР запустил подкаст и посвятил первый выпуск проблемам образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Центра управления регионом Сахалинской области осваивают новые форматы - ЦУР запустил авторский подкаст. Первый получасовой выпуск посвятили образованию - проблемам и трендам этой сферы. Вместе с ведущим #ЦУР65 Павлом Лёвочкиным сахалинские учителя Ксения Бурова и Иван Гринчак, а также министр образования Анастасия Киктева обсудили пандемию и дистанционку, техническое оснащение школ и подвели промежуточные итоги года, рассказали ТИА "Острова" в ЦУР.

Выйти в аудиформат #ЦУР65 решился, опираясь на статистику прослушивания подкастов на российских платформах. Выяснилось, что за первую половину 2021 года на страницах стриминговых сервисов различные передачи и авторские шоу послушали 850 тысяч человек.

- Команда #ЦУР65 не стоит на месте и пробует новые для себя форматы, интересные пользователям интернета. Подкасты - удобный инструмент донесения и получения информации. Их можно слушать по дороге на работу, домой, спортзале - в целом где угодно. Мы решили попробовать освоить для себя подкастинг. Надеюсь, сахалинцам и курильчанам понравится этот формат, - отметил руководитель ЦУР65 Максим Камеко.

В отличие от российской индустрии подкастов, которая развивается с 2019 года, сахалинский подкастинг пока развит слабо. Подобные аудиоформаты развивают в основном энтузиасты, предлагая слушателям новые выпуски лишь время от времени. #ЦУР65 планирует записывать и выкладывать свои подкасты систематически. Следующий выпуск появится на платформах уже в январе.

Пока ЦУР Сахалинской области освоил две площадки - популярную российскую Яндекс.Музыку и зарубежную платформу Саундклауд. Первый выпуск подкаста #ЦУР65 можно послушать в обоих сервисах.