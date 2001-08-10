Сахалинцы могут выиграть тур на Байконур

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Платформа социальных инициатив "Другое дело" https://drugoedelo.ru продолжает набирать популярность в России. К виртуальному проекту, который запустили на базе "ВКонтакте" в середине лета, присоединилось почти 12 тысяч участников. Островитян приглашают подключиться к платформе и вступить в борьбу за призы, рассказали ТИА "Острова" в ЦУР.

Платформа "Другое дело" создана, чтобы мотивировать россиян на полезные дела в реальном мире. Выполняя задания, связанные с саморазвитием и волонтёрством, участники получают бонусы. Например, прокачивая социальную активность и здоровые привычки: занятия спортом, чтение книг, посещение выставок или обычные прогулки. Некоторые задания привязаны к конкретной локации, другие можно выполнять в любой точке страны. Полный список квестов можно посмотреть на самой платформе после регистрации в ВК https://vk.com/dd_app.

В свою очередь, заработанные баллы можно потратить у партнеров программы - министерств, НКО, представителей крупного бизнеса вроде "Сбера", "Ростелекома", "Mail.ru Group" и других, всего около 40. Поражает и разнообразие поощрений за участие в проекте. Здесь и полезные товары вроде портативных колонок, и скидки на авиабилеты, и подписки на виртуальные сервисы (образовательные и развлекательные).

В отдельной категории - призы, связанные с впечатлениями. Например, можно выиграть экскурсию на космодромы "Восточный" или "Байконур", присоединиться к экологическому десанту на плато Путоран, встретиться с любимой звездой кино и театра, а также пережить важное личное событие - предложение руки и сердца - с масштабом. Платформа "Другое дело" поможет организовать предложение во время футбольного матча на одном из самых крупных стадионов страны.

Всё, что для этого нужно, - развиваться, помогать другим и присоединиться к общероссийскому проекту социальных инициатив.