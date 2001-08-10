Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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09:43, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске подрядную организацию привлекут к ответственности за уничтожение газона

В Южно-Сахалинске подрядную организацию привлекут к ответственности за уничтожение газона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Факт повреждения газона на ул. Южной в областном центре зафиксировали специалисты департамента общественной безопасности и контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как было установлено, спецтехника уничтожила газон в районе дома №28. С производителям работ проведена профилактическая беседа, после чего последним приняты меры к устранению нарушений.

Кроме того, в отношении лиц, допустивших административное правонарушение, составлены протоколы об административном правонарушении.

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