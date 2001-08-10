В Южно-Сахалинске оштрафуют подрядчика, загнавшего спецтехнику на газон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Факт использования спецтехники, превышающей 4 тонны, при расчистке тротуаров 28 ноября зафиксирован на ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Было установлено, что подрядная организация .использовала фронтальный погрузчик массой порядка 10 тонн. Поскольку его колесная база превышала ширину тротуара, колесами был поврежден прилегающий к нему газон.

К подрядной организации будут применены штрафные санкции, предусмотренные муниципальным контрактом, в размере 100 тыс. руб.

Кроме того, в связи с повреждением газона материалы направлены в административную комиссию города Южно-Сахалинска для решения вопроса о привлечении подрядчика к ответственности по статье 21-8 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», санкция которой предусматривает наложение административного штрафа для юридических лиц в размере от 150 до 250 тыс. руб.

Администрация города обращает внимание подрядных организаций, занятых в обслуживании улично-дорожной сети, на недопустимость подобных нарушений в своей деятельности.

Информацию (фото- и видеоматериалы) о применении тяжелой колесной техники для расчистки тротуаров и повреждении озелененной территории спецтехникой необходимо присылать на портал «Сахалин.Онлайн».