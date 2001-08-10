Полторы тысячи контейнеров ожидают отправки на Сахалин в порту Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из порта Владивосток с 1 ноября вывезли более 5,5 тысяч контейнеров, предназначенных для островного региона. С предпринимателями ведется адресная работа, чтобы они своевременно забирали контейнеры из порта Корсаков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы предприняли меры, чтобы нормализовать ситуацию с доставкой грузов на Сахалин, - подчеркнул Валерий Лимаренко.. Удалось достичь договоренности с транспортными компаниями – на линию вышли дополнительные суда. Сейчас необходимо организовать работу в Корсаковском порту. Нельзя допустить скопления контейнеров там. Бизнесу нужно оказывать всяческое содействие, чтобы можно было приехать и вовремя забрать свой груз.

Накануне из Владивостока двумя судами вывезено 622 TEU (один TEU эквивалентен полезному объему стандартного контейнера длиной 20 футов). На сегодня в приморском порту ожидают отправления порядка 1500 контейнеров, предназначенных для Сахалинской области.

– В порту Корсаков ускоренными темпами обеспечили выгрузку прибывшего груза. Работа шла в выходные дни и в ночную смену. Место для хранения контейнеров в морской гавани ограничено – около 1000 контейнеров в штатном режиме. Плюс выделена дополнительная площадка, где можно разместить порядка 500 контейнеров. Но с учетом быстрого подхода судов она быстро заполняется, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Курирующие органы власти проводят адресную работу с получателями грузов. Владельцев бизнеса оповещают, когда их контейнер прибыл в Корсаков. Наибольший объем приходится на министерство строительства и министерство сельского хозяйства и торговли.

По поручению Валерия Лимаренко был разработан специальный ресурс, который позволяет отслеживать местонахождение груза онлайн. Всю сводную информацию, полученную от порта Корсаков и морских перевозчиков, заносят в раздел на сайте областного правительства: https://gov.65.com.ru/logistic/.