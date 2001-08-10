Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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12:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области военные заготовили тысячи мишеней для отработки навыков стрельбы зимой

В Сахалинской области военные заготовили тысячи мишеней для отработки навыков стрельбы зимой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При подготовке к зимнему периоду обучения военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на  Сахалине и Курильских островах особое внимание уделили подготовке мишенного оборудования и переводу учебно-материальной базы на зимний режим эксплуатации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

Отличительной особенностью полигонов островного региона является то что, кроме стандартных мишеней необходимо изготовить мишени, имитирующие надводные цели, а также морской десант условного противника.

Для организации учений по противодесантной обороне, военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах уже подготовлено несколько тысяч мишеней различного типа, в том числе имитирующие малые надводные корабли, вертолёты, БПЛА различного типа, а также множество мишеней в виде бронетехники морского десанта.   

Особое внимание при подготовке к зимнему периоду обучения было уделено совершенствованию учебных мест, мишеней, укрытий и препятствий для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе.

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