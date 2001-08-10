Тихоокеанское
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2 Ноября 2021
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14:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайских призывников проводили в армию

Поронайских призывников проводили в армию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске состоялась первая отправка призывников осеннего призыва. Ряды новобранцев Армии России пополнили двадцать пять жителей района. По традиции, проводы прошли в торжественной обстановке в Администрации Поронайского городского  округа.

Напутственные слова призывникам пришли сказать вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, начальник военного комиссариата города Поронайск, Макаровского, Поронайского и Смирныховского районов Виктор Гришков, референт Департамента образования, культуры и спорта Администрации района Олег Разумов. Будущим солдатам пожелали легко пройти этот важный жизненный этап, достойно проявить себя на службе, повысить уровень своей физической подготовки  и не забывать своих родных.

- Хочу отметить, что служба не только закаляет характер, делает юношу мужчиной, но и дает востребованные в мирной жизни профессии и навыки, открывает перспективы дальнейшего карьерного роста. Только отслужив в армии, можно занять достойный пост на государственной и муниципальной службе, продолжить карьеру в войсках или силовых структурах, - отметил начальник военного комиссариата.

Всем новобранцам были вручены повестки и подарки – телефоны и сим-карты с льготным тарифом, чтобы ребята как можно чаще могли связываться со своими родными.

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