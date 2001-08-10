В Ново-Александровске состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент по обращениям граждан и организационной работе администрации Южно-Сахалинска информирует о проведении 21 октября совместного с прокуратурой города выездного приема для жителей планировочного района Ново-Александровск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

От администрации города в приеме населения примет участие вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Гринберг. На вопросы граждан также ответят представители прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании. Жители смогут получить консультации специалистов по актуальным вопросам жизни района.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией, по адресу: Ново-Александровск, ул. Советская, д. 76. Начало в 14.30.

К участию приглашаются все желающие. Напоминаем, что при посещении общественных мест нужно соблюдать меры предосторожности и использовать маску для защиты органов дыхания.