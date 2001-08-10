Южносахалинцам расскажут о выдаче архивных справок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 19 октября, состоится горячая телефонная линия по вопросам получения государственной (муниципальной) услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты архивного отдела управления документационного обеспечения МКУ«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» проведут консультации для жителей города. Южносахалинцы могут получить разъяснения по предоставлению государственной (муниципальной) услуги, регистрации личного кабинета на портале госуслуг, преимуществах подачи заявлений в электронном виде.

Звонки будут приниматься по телефону 300-829 (добавочные номера 1-6) с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00.

Напоминаем, что получить методическую информацию о портале госуслуг, порядке регистрации личного кабинета в нем, о подтверждении личности в ЕСИА, узнать адреса пунктов подтверждения в Южно-Сахалинске можно в автоматическом режиме по телефону 300-690 (круглосуточно).