Южносахалинцам расскажут о выдаче архивных справок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра, 19 октября, состоится горячая телефонная линия по вопросам получения государственной (муниципальной) услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты архивного отдела управления документационного обеспечения МКУ«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» проведут консультации для жителей города. Южносахалинцы могут получить разъяснения по предоставлению государственной (муниципальной) услуги, регистрации личного кабинета на портале госуслуг, преимуществах подачи заявлений в электронном виде.
Звонки будут приниматься по телефону 300-829 (добавочные номера 1-6) с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00.
Напоминаем, что получить методическую информацию о портале госуслуг, порядке регистрации личного кабинета в нем, о подтверждении личности в ЕСИА, узнать адреса пунктов подтверждения в Южно-Сахалинске можно в автоматическом режиме по телефону 300-690 (круглосуточно).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:53 Сегодня Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 Сегодня Камчатской гостинице присвоили пять звезд
- 10:17 Сегодня В селе Троицкое пожарные потушили строительную бытовку
10:01 Сегодня За выходные на Сахалине задержаны почти 50 выпивших водителей
09:53 Сегодня Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 Сегодня Камчатской гостинице присвоили пять звезд
11:45 13 Октября Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
15:00 14 Октября В Южно-Сахалинске прошел юбилейный конкурс "Поющие острова"
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:55 24 Сентября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:34 14 Октября На "Горном воздухе" завершился второй этап пересадки лилии Глена
- 16:38 13 Октября Сахалинский онкодиспансер получил автомобиль "Соболь"
- 11:45 13 Октября Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
- 10:49 13 Октября Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?