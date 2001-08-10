Сахалинка, уклоняющаяся от уплаты алиментов, лишилась автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За уклонение от уплаты задолженности по алиментам судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль, принадлежащий должнице, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Поронайскому району находится исполнительное производство в отношении гражданки П. о взыскании алиментов в размере ¼ части со всех видов заработка ежемесячно в пользу несовершеннолетнего ребенка. Женщина длительное время не выплачивала задолженность по алиментным платежам, в результате чего сумма долга составила более 200 тысяч рублей.
Сотрудником ведомства в рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации в целях проверки имущественного положения должницы.
В соответствии с ответом УМВД ГИБДД по Сахалинской области, за гражданкой П. на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство марки «Ниссан Эксперт», в связи с чем судебным приставом - исполнителем были применены меры принудительного исполнения, а именно наложен арест на данный автомобиль. Не согласившись с арестом своего автомобиля, женщина обратилась в Поронайский городской суд Сахалинской области с исковым заявлением, но решением суда в исковом заявлении о признании незаконным постановление об аресте автомобиля и освобождении автомобиля от ареста сахалинке было отказано. В настоящее время арестованное имущество пройдёт процедуру оценки специалистом, после чего будет передано на реализацию с целью обращения взыскания на вырученные от его продажи денежные средства.
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