Сахалинским фермерам рассказывают, как не наступать на грабли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зачем объединяться в кооперативы и как не "наступить на грабли" рассказали сахалинским фермерам. Стратегическая сессия по развитию сельскохозяйственной кооперации стартовала в регионе. Поделиться своим опытом на остров прилетели эксперты из Республики Татарстан. Специалисты встретились с представителями органов власти и провели трехдневное обучение для сахалинских аграриев, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Мы привезли не только "истории успеха", но и "истории ошибок". Именно они позволяют коллегам из других регионов избежать промахов. Позиция Центра развития сельхозкооперации Сахалинской области – чтобы люди могли доходно заниматься предпринимательством на селе. Такой настрой дорого стоит. И я уверен, что данное мероприятие тремя днями не завершится. После лекций и практики вы вернетесь к себе «в поля» и будете внедрять полученные знания самостоятельно. Порой это весьма тяжело, Центр компетенций здесь станет вашей опорой, – рассказал эксперт по развитию потребительской кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ренат Мамаев.
В числе слушателей – около 20 председателей кооперативов, глав крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Совместно с экспертами они моделируют основные бизнес-процессы, создают виртуальные кооперативы по различным направлениям и в игровом формате разбирают частые ситуации.
– Я занимаюсь производством молочной продукции и козлятины. На таком мероприятии я впервые и данная тема для меня очень актуальна, потому что у нас маленькое хозяйство и, конечно же, очень полезно и необходимо иметь взаимодействие с другими фермерами. Это поможет сбывать продукцию на переработку или на продажу. На сегодняшний день мы делаем это сами. То есть то время, которое я должна посвятить хозяйству, для улучшения условий содержания, нужно тратить на доставку продукции. Хочется поблагодарить организаторов за такое полезное обучение, также очень удобно, что у нас создана группа, в которую можно обратиться с любым вопросом, – поделилась участница семинара Наталия Донкан.
На остров специалистов из Татарстана пригласили не с проста – в республике высоко развита кооперация на селе, сегодня в ней задействованы порядка 46 тысяч человек. Уже на протяжении трех лет эксперты ездят по регионам и делятся наработанным опытом.
– Объединение в кооперации, как мы видим, позволяет фермерам значительно улучшить материально-техническую базу, ведь в одиночку современное оборудование покупать достаточно сложно. А это дает возможность создавать более конкурентоспособную и узнаваемую продукцию. У нас в области есть успешные примеры того, как кооперация помогает быстрее и более успешно развиваться. Например, долинский «Родник» смог получить грантовую поддержку, приобрести дорогостоящее оборудование и построить цех по переработке молока, – отметил директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
Сотрудничество с Республикой Татарстан началось еще до их приезда на Сахалин. В мае специалисты регионального Центра развития сельхозкооперации при поддержке Правительства области, в лице министерства сельского хозяйства и торговли встречались с коллегами в режиме онлайн-конференции, где обсудили планы дальнейшего взаимодействия.
Напомним, в Центре развития сельхозкооперации и поддержки фермеров аграриям помогают с оформлением документов для получения финансовой господдержки, организуют участие в тематических ярмарках, направляют на бесплатное обучение. Подробнее об услугах – на сайте или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).
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