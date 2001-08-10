На два дня закрывается сквозной проезд по ул. Невельской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд по ул. Невельской в районе пересечения с ул. Чехова на два дня будет закрыт для транспорта. Ограничения продлятся с 8 по 9 октября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За указанный период силами Сахалинской коммунальной компании здесь планируется провести работы по ремонту теплотрассы. Объезд будет осуществляться по улицам Хабаровской и Сахалинской. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при движении в указанном районе.