Жителям Южно-Сахалинска объяснили, почему тепло появилось не во всех домах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отопительный сезон стартовал в областном центре 1 октября и сейчас вошел в самую активную фазу. Об этом также говорит возросшее количество вопросов от горожан, которые интересуются, почему не во всех домах дали отопление, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты АО "СКК" напоминают, что процесс подачи тепла занимает, в среднем, до 10-15 дней, теплоноситель постепенно заполняет систему по направлению с севера города на юг. Гидравлические показатели также поднимаются постепенно - на завтра, 7 октября, запланирован очередной такой этап. Многое зависит и от работы управляющих компаний - подведённый к дому силами АО "СКК" теплоноситель поступает во внутридомовые сети, которые относятся к сфере ответственности УК.

В случае, если одна или несколько квартир в доме не получает теплоснабжение, необходимо незамедлительно обращаться в свою управляющую компанию. Если организация не увидит в этой проблеме причин со своей стороны, специалисты переадресуют вопрос в тепловую инспекцию АО "СКК" для совместного осмотра и актирования.

Продублировать своё обращение жители города могут также с помощью формы обратной связи на сайте компании (www.skk65.ru).

Уточнить информацию по подаче тепла в конкретный дом можно в диспетчерской АО "СКК" по телефонам: 72-33-89 и 72-30-13.

Диспетчерская служба департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска: 300-475.